Auf dem Freiheitsplatz erinnerten Audio- und Videoinstallationen an die Opfer des Angriffs. Bomber warfen damals in zwei Wellen gut 3000 Bomben ab und zerstörten über 30 Prozent des städtischen Wohngebiets - es war einer der schwersten Luftangriffe in Estland im Zweiten Weltkrieg.