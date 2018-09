später lesen Taifun „Mangkhut“ sorgt auf Philippinen für Chaos Teilen

Begleitet von starken Regenfällen hat der Taifun „Mangkhut“ am Samstag den Norden der Philippinen erreicht und weite Landstriche fest in seinem Griff. Der Sturm entfaltete Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde, in Böen gar von 330 Kilometern pro Stunde. dpa