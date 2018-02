später lesen Tafel-Krisensitzung nach Kritik an Ausschluss von Ausländern Teilen

Twittern







Der Vorstand der Essener Tafel kommt nach dem umstrittenen Aufnahmestopp für Ausländer heute zu einer Krisensitzung zusammen. Es geht um mögliche Konsequenzen. Einzelheiten wollte Vereinschef Jörg Sartor nicht nennen. Die Tafel in Essen vergibt neue Kundenkarten seit dem 10. Januar vorübergehend nur noch an Menschen mit deutschem Ausweis. Begründet wird dies mit einem angeblich zu hohen Anteil an Ausländern, weshalb sich etwa viele Ältere nicht mehr wohlfühlten und das Hilfsangebot nicht mehr wahrnähmen. dpa