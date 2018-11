später lesen Syrien-Gespräche: Beruhigung in Rebellenhochburg im Fokus Teilen

Bei den Syrien-Gesprächen in Astana haben alle Seiten versucht, die Lage in der letzten großen Rebellenhochburg Idlib zu beruhigen. Noch während der Gespräche in der kasachischen Hauptstadt wurden die Gefechte in Syrien aber wieder intensiver. dpa