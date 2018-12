später lesen SWR-Intendant Boudgoust gibt Amt im nächsten Jahr ab Teilen

Der Intendant des Südwestrundfunks, Peter Boudgoust, will vorzeitig seinen Hut nehmen. Der 63-Jährige kündigte in Mainz an, dass er sein Amt im kommenden Jahr abgeben werde, teilte der SWR - die zweitgrößte ARD-Anstalt - mit. dpa