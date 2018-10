später lesen SV Sandhausen beurlaubt Trainer Kocak Teilen

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Trainer Kenan Kocak mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Club, der in der laufenden Saison erst ein Ligaspiel gewinnen konnte, am Montagabend mit. „Leider sind in dieser Saison die verdienten Erfolge ausgeblieben. dpa