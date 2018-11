später lesen Südkoreas Präsident: Kim wird bald Seoul besuchen Teilen

Nach seinem Besuch im September in Pjöngjang hat Südkoreas Präsident Moon Jae In eine baldige Gegenvisite des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Seoul angekündigt. Zudem stehe ein „zweites Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA vor der Tür“. dpa