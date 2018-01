später lesen Süd- und Nordkorea setzen sich erstmals seit zwei Jahren an einen Tisch Teilen

Trotz des verschärften Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm wollen sich Süd- und Nordkorea zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder an einen Tisch setzen. Nordkorea habe den Vorschlag des Südens akzeptiert, sich nächsten Dienstag zu Gesprächen im Grenzort Panmunjom zu treffen, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Es soll um die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen vom 9. bis zum 25. Februar im südkoreanischen Pyeongchang gehen, aber auch allgemein um die Verbesserung der angespannten Beziehungen. Wer die Gespräche führt, ist unklar. dpa