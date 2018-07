später lesen Suche nach vermissten Kindern in Thailand geht weiter Teilen

In Thailand geht die Suche nach dem seit rund zehn Tagen in einer Höhle verschollenen Jugend-Fußballteam weiter. Taucher arbeiteten die ganze Nacht daran, ein Seil in die überflutete Höhle in der Provinz Chiang Rai zu legen, wie der Provinzgouverneur Journalisten sagte. dpa