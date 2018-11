später lesen Suche nach Opfern von Hauseinsturz in Marseille fortgesetzt Teilen

Rettungsmannschaften haben in der Nacht in Marseille in den Ruinen von zwei eingestürzten Häusern die Suche nach weiteren Opfern fortgesetzt. In diesem „Rennen gegen die Zeit“ seien keine der Vermissten entdeckt worden, berichteten französische Medien. dpa