Sturmtief „Fabienne" fegt den Sommer weg

Wie auf Knopfdruck schaltet das Wetter an diesem Wochenende von Sommer auf Sturm. Genau zum kalendarischen Herbstbeginn an diesem Sonntag ist der gefühlt endlose Hitze-Sommer vorbei. Das Sturmtief „Elena“ schickte schon am Freitag erste schwere Windböen an die Nordseeküste. dpa