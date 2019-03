später lesen Sturm hält Karnevalisten am Rosenmontag in Atem Teilen

Unter stürmischen Vorzeichen sind in den Karnevalshochburgen am Rhein die letzten Vorbereitungen für die Rosenmontagszüge gelaufen. Auch den kleinen Karnevalszügen machte das Wetter zu schaffen. In Bottrop im Ruhrgebiet wurde der Umzug abgesagt. dpa