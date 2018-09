später lesen Studie zu Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen Teilen

Wie verbreitet sind Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen? Wer ist vor allem betroffen? Und was sind die Motive der Täter? Auf diese und andere Fragen will eine neue Studie Antworten finden. Die Untersuchung „Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen – die allgegenwärtige Gefahr“ wird heute in Berlin vorgestellt. dpa