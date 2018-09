später lesen Streit um Brexit-Pläne: Theresa May will nicht nachgeben Teilen

Die britische Premierministerin Theresa May will trotz massiver Kritik von Seiten der EU und aus den eigenen Reihen an ihren Brexit-Plänen festhalten. Das sagte Brexit-Minister Dominic Raab in einem BBC-Interview nach einer Kabinettssitzung in London. dpa