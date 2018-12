später lesen Streiks im Weihnachtsgeschäft - Verdi droht Amazon Teilen

In der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts droht die Gewerkschaft Verdi dem Versandhändler Amazon mit Arbeitsausständen. „Amazon kann sich in der Weihnachtszeit auf Streiks gefasst machen“, kündigte Günter Isemeyer, Sprecher im Verdi-Bundesvorstand, in Berlin an. dpa