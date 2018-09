später lesen Streikende Kontrolleure - BGH neigt zu Entschädigung Teilen

Passagiere, deren Flug wegen Streiks an den Sicherheitskontrollen ausfällt, können möglicherweise auf eine Entschädigung von der Airline hoffen. Das zeichnete sich in einer Verhandlung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe ab. dpa