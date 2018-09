später lesen Straßenbahn soll testweise Pakete ausliefern Teilen

Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF präsentiert heute ein Pilotprojekt zur umweltfreundlichen Paketauslieferung via Straßenbahn. Die sogenannte Logistiktram wird am Vormittag vom VGF-Betriebshof im Gutleutviertel zu einer Testfahrt in Richtung Frankfurter Messe aufbrechen. dpa