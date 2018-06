später lesen Stoiber erwartet Lösung im Asylstreit Teilen

Der frühere CSU-Chef Edmund Stoiber rechnet mit einer Lösung im Asylstreit mit der CDU. „Ich bin zuversichtlich nach dem, was ich höre aus Brüssel. Ich glaube, dass sich da schon noch ein Weg findet“, sagte Stoiber am Abend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. dpa