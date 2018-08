später lesen Stevie Wonder und Jesse Jackson bei kranker Aretha Franklin Teilen

Soulsänger Stevie Wonder und der schwarze Bürgerrechtler Jesse Jackson haben die erkrankte Sängerin Aretha Franklin in ihrem Zuhause in Detroit besucht. Das bestätigte Franklins Sprecherin Gwendolyn Quinn dem „People“-Magazin. dpa