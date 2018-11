Erwartet werden bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde. Am besten werden sie in den frühen Morgenstunden zu sehen sein. Die Leoniden sind nach dem Sternbild Löwe benannt, aus dessen Richtung sie scheinbar auftauchen. Ihren Ursprung haben die Meteore in der Trümmerwolke des Kometen 55P/Tempel-Tuttle.