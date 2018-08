später lesen Sterbliche Überreste von Herero und Nama an Namibia übergeben Teilen

Deutschland hat die sterblichen Überreste von 27 in der Kolonialzeit getöteten Menschen an Namibia zurückgegeben. Nach einem gemeinsamen deutsch-namibischen Festgottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche am Berliner Gendarmenmarkt übergab die Bundesregierung am Mittwoch 19 Schädel sowie Knochen und Hautreste an eine Delegation aus Namibia. dpa