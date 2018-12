später lesen Steinmeier: Mehr miteinander sprechen und mehr zuhören Teilen

Twittern







In seiner Weihnachtsansprache ruft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen dazu auf, einander besser zuzuhören und mehr miteinander zu sprechen. Wo immer man hinschaue, erst recht in den Sozialen Medien: Da werde gegiftet, „da ist Lärm und tägliche Empörung“, so Steinmeier. dpa