Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinem griechischen Amtskollegen Prokopis Pavlopoulos wegen der vielen Toten durch Waldbrände am Telefon kondoliert. Wie eine Sprecherin des Präsidialamtes in Berlin mitteilte, telefonierte Steinmeier mit Pavlopoulos und erkundigte sich über die Lage in den Brandgebieten und die Situation der Verletzten. dpa