Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts rechtsextremer Übergriffe vor einer Verachtung der Demokratie gewarnt und an das Scheitern der Weimarer Republik erinnert. „Wir haben auch Hass erlebt, sogar Gewalt auf offener Straße“, sagte er in Berlin vor dem Hintergrund der Ereignisse in Chemnitz. dpa