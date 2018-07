später lesen Steinmeier ehrt baltische Staaten für Friedensbemühungen Teilen

Der Internationale Preis des Westfälischen Friedens wird heute an die baltischen Staaten und an die Pfadfinder verliehen. Der Preis würdigt den besonderen Einsatz der Ausgezeichneten für ein friedliches Miteinander in Europa. dpa