Vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume: Starkregen hat in der Stadt Coesfeld im westlichen Münsterland am Mittwochabend an vielen Stellen Sachschäden angerichtet. Mehrere Keller seien vollgelaufen und mehrere Bäume umgestürzt, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. dpa