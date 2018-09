später lesen „Star Wars“-Produzent Gary Kurtz gestorben Teilen

Der „Star Wars“-Produzent Gary Kurtz ist tot. Kurtz sei im Alter von 78 Jahren in London an Krebs gestorben, teilte seine Familie mit. Der in Los Angeles geborene Produzent wurde durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur George Lucas bekannt. dpa