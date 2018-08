später lesen Staatsanwaltschaft befürchtet bis zu 20 Vermisste in Genua Teilen

Die Staatsanwaltschaft in Genua befürchtet, dass sich noch zahlreiche Vermisste unter den Trümmern der am Dienstag eingestürzten Autobahnbrücke befinden. „Es könnte noch zehn bis 20 vermisste Personen geben“, sagte der leitende Staatsanwalt Francesco Cozzi laut Nachrichtenagentur Ansa in der italienischen Hafenstadt. dpa