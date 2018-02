später lesen Staatsanwalt leitet Prüfverfahren gegen AfD-Politiker ein Teilen

Mit einer türkenfeindlichen Bierzeltrede hat der AfD-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, Entsetzen ausgelöst. Beim politischen Aschermittwoch der AfD im sächsischen Nentmannsdorf verunglimpfte er die in Deutschland lebenden Türken. Hintergrund war Kritik der Türkischen Gemeinde an einem in einer möglichen neuen großen Koalition geplanten Heimatministerium. Die TGD kündigte eine Anzeige wegen Volksverhetzung an. Die Staatsanwaltschaft Dresden leitete ein Prüfverfahren ein. dpa