Spinne mit Schwanz in Bernstein entdeckt

Forscher haben in einem Bernstein eine rund 100 Millionen Jahre alte Spinne mit Schwanz entdeckt. Damit unterscheide sich das Tier von allen bekannten lebenden Spinnenarten, heißt es in einer Mitteilung der Universität Kansas. Die neue Spezies ist mit 2,5 Millimeter Körperlänge - ohne den drei Millimeter langen Schwanz - recht klein. Sie wurde Chimerarachne yingi getauft, wie die Forscher im Fachblatt „Nature Ecology&Evolution“ schreiben. Der Bernstein, in dem die Spinne entdeckt wurde, stammt aus Myanmar. dpa