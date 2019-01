später lesen SPD will gegen Kinderarmut vorgehen Teilen

Die SPD will sich in diesem Jahr nach Angaben von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verstärkt dem Kampf gegen Kinderarmut widmen. „Wir haben über drei Millionen Kinder in der Grundsicherung, obwohl wir ein sehr wohlhabendes Land sind“, sagte Nahles im ARD-„Morgenmagazin“ unmittelbar vor der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion. dpa