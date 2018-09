später lesen SPD-Spitze fordert von Maaßen Beweise für Chemnitz-Behauptungen Teilen

Twittern







In der Debatte um das Ausmaß der Übergriffe auf Ausländer in Chemnitz hat die SPD-Spitze Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen aufgefordert, Belege für seine Zweifel an der Authentizität entsprechender Videos vorzulegen. dpa