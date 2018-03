später lesen SPD-Ministerliste: Maas ersetzt Gabriel, Überraschung Giffey Teilen

Twittern







Der bisherige Justizminister Heiko Maas soll in der neuen Bundesregierung als Nachfolger von Sigmar Gabriel Außenminister werden. Das erfuhr die aus Parteikreisen; als erstes hatte „Spiegel online“ darüber berichtet. Zudem wartet die SPD bei der Besetzung des Familienministeriums mit einer Überraschung auf: Hier soll die Bürgermeisterin des Problembezirks Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, neue Ressortchefin werden. Giffey stammt aus Frankfurt an der Oder und soll als ostdeutsche Vertreterin in das Kabinett gehen. dpa