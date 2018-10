später lesen SPD-Chefin Nahles: Bundespolitik hat zu SPD-Verlusten beigetragen Teilen

Die SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich bestürzt über die Stimmenverluste ihrer Partei bei der Wahl in Hessen gezeigt. „Zu den Verlusten der SPD in Hessen hat die Bundespolitik erheblich beigetragen“, sagte sie in Berlin. dpa