später lesen Spaziergänger halten Sexpuppe ohne Kopf für Leiche Teilen

Twittern







Eine unachtsam entsorgte Sexpuppe ohne Kopf hat zwei Spaziergänger in einem Waldstück bei Dettenhausen in Baden-Württemberg in Aufregung versetzt. Das Ehepaar habe einen leblosen Körper gemeldet, heißt es von der Polizei Reutlingen. dpa