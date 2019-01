später lesen Spannungen bei „Gelbwesten“-Protesten - Tränengas-Einsatz Teilen

Bei „Gelbwesten“-Protesten in Paris ist es am Nachmittag zu Spannungen gekommen. Einige Demonstranten hätten nahe dem Triumphbogen Wurfgeschosse in Richtung von Polizisten geschleudert, sagte eine Polizei-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. dpa