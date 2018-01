später lesen Spanische Jesuskind-Lotterie schüttet 700 Millionen Euro aus Teilen

Wieder ein großer Geldregen in Spanien - und besonders im Baskenland: Gut zwei Wochen nach der Weihnachtslotterie hat auch die Ziehung der Jesuskind-Glückslose Tausenden Menschen zum Teil hohe Gewinne beschert. Insgesamt wurden bei der Ausspielung 700 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Hauptgewinne der seit 1941 ausgespielten „Lotería del Niño“ in Gesamthöhe von 100 Millionen Euro entfielen diesmal auf die Loszahl 5685. Da alle Lose mit dieser Zahl in Bilbao verkauft wurden, ist anzunehmen, dass der Großteil der 100 Millionen Euro an Einwohner der baskischen Stadt geht. dpa