später lesen Spaniens Regierung: Festnahme von Puigdemont „gute Nachricht“ Teilen

Twittern







Die spanische Regierung hat die Festnahme des ehemaligen katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont in Deutschland begrüßt. Das sei eine „gute Nachricht“ und zeige, dass die Institutionen funktionierten, wird Vize-Ministerpräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría in Madrid zitiert. Puigdemont war gestern auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Grundlage war ein europäischer Haftbefehl, den Spanien ausgestellt hatte. Dort wird unter anderem wegen Rebellion gegen Puigdemont ermittelt. dpa