Heute Abend reist die britische Premierministerin Theresa May zu Gesprächen in die belgische Hauptstadt. Dort will sie nochmal mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammenkommen. Morgen sollen beim Sondergipfel der Vertrag über den britischen EU-Austritt im März und eine Erklärung über eine künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft besiegelt werden.