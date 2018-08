später lesen Spanien: Bewaffneter bei Angriff auf Polizeiwache getötet Teilen

Polizisten haben in Spanien einen bewaffneten Mann bei dessen Angriff auf eine Polizeiwache erschossen. Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Morgen in Cornellà bei Barcelona, wie die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra mitteilte. dpa