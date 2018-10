später lesen Spahn will Krankenkassen-Zusatzbeitrag um 0,1 Punkte senken Teilen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung um 0,1 Prozentpunkte senken. „Die Wirtschaft läuft gut. Das führt weiterhin zu Überschüssen in der Krankenversicherung“, erklärte er in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. dpa