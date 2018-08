später lesen Soul-Legende Aretha Franklin wird am Monatsende beigesetzt Teilen

Die am Donnerstag gestorbene US-Sängerin Aretha Franklin soll am 31. August in Detroit beigesetzt werden. Wie ihre Sprecherin mitteilte, soll die Trauerfeier im Greater Grace Temple der Autostadt im Kreis von Familie und Freunden stattfinden. dpa