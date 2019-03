später lesen Sommerzeit: Kommende Nacht werden die Uhren vorgestellt Teilen

Trotz der aktuellen Debatte um die Zeitumstellung werden die Uhren in Deutschland an diesem Wochenende wieder auf Sommerzeit gestellt. In der kommenden Nacht rücken die Zeiger um 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vor. dpa