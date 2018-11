später lesen Söder widerspricht Merz in der Flüchtlingspolitik Teilen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder widerspricht in der Flüchtlingspolitik der These von Friedrich Merz, die CDU habe die Menschen mit ihren Sorgen alleingelassen. Kein Thema sei so intensiv diskutiert worden wie dieses, sagte Söder der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. dpa