Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnt Änderungen am Grundrecht auf Asyl ab. Für ihn sei das unantastbar, sagte der CSU-Politiker der „Welt am Sonntag“. Mit Blick auf die vom Bewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, darüber ausgelöste Debatte forderte er: „Wir sollten aufhören, beim Thema Migration in Theoriediskussionen zu verharren.“ Es gehe um praktische Schritte. dpa