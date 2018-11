später lesen Snapchat startet TV-Format „Shows“ in Deutschland Teilen

Twittern







Snapchat will nun auch in Deutschland mit einem TV-ähnlichen Format seine Reichweite steigern, das vor einem Jahr in den USA eingeführt wurde. Im „Entdecken“-Bereich der Snapchat-App erscheinen künftig auch bei Usern in Deutschland die neuen „Shows“. dpa