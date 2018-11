später lesen Singender Polizist will Hasskriminalität sichtbarer machen Teilen

Mit seiner Teilnahme in der Sendung „The Voice of Germany“ strebt ein Berliner Polizist nicht den großen Durchbruch an. „Auf gar keinen Fall“ gebe er aus diesem Grund seinen Job auf, sagte Sebastian Stipp der Deutschen Presse-Agentur. dpa