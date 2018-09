später lesen Serena Williams im Viertelfinale der US Open Teilen

Twittern







Die sechsmalige US-Open-Siegerin Serena Williams hat nach einem kuriosen Matchverlauf das Viertelfinale beim Grand-Slam-Turnier in New York erreicht. Die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt besiegte die Estin Kaia Kanepi in New York mit 6:0, 4:6, 6:3. „Es war überhaupt kein einfaches Match. dpa