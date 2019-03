später lesen Sender: Über 150 Tote bei Fluzeugabsturz nahe Addis Abeba Teilen

Twittern







Beim Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien sind nach Angaben des Staatsfernsehens alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Bei dem Unglück am Morgen nahe der Hauptstadt Addis Abeba habe es keine Überlebenden gegeben, berichtete der Sender. dpa