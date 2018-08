später lesen Segelschulschiff „Mir“ bei Hanse Sail beschädigt Teilen

Das russische Segelschulschiff „Mir“ ist auf der Hanse Sail in Rostock von einem Motorboot beschädigt worden. Der knapp 110 Meter lange Windjammer war an seinem Liegeplatz an der Rostocker Werft fest vertäut, als es zur Kollision mit einem zwölf Meter langen Sportboot kam, teilt die Landeswasserschutzpolizei mit. dpa